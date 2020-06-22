اهالي الناصرية يجمعون مبلغ 500 مليون لمصابي كورونا

2020/06/22 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..جمع اهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، مبلغ 500 مليون دينار لدعم مصابي فيروس كورونا الراقدين في مستشفى الحسين التعليمي .وقال مصدر ان ” اهالي الناصرية جمعوا عن طريق التبرعات مبلغ 500 مليون دينار ، لشراء الدواء للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الامام الحسين التعليمي ، بعد ارتفاع اعداد حالات […]

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