صحيفة: برشلونة ويوفنتوس يتفقان على الصفقة التبادلية


صحيفة: برشلونة ويوفنتوس يتفقان على الصفقة التبادلية
2020/06/22 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز
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