2020/06/22 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الاثنين، ان عودة رافع العيساوي الى العراق تقف ورائها دول عظمة وسهلت من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
و قال الركابي في حديث لقناة “ألعهد”، ان “عودة العيساوي خلفها دول إقليمية ومخططات عظمى و برهم صالح سهل عملية مجيء العيساوي “.
و اضاف ان “الاهتمام بقضية العيساوي […]
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و قال الركابي في حديث لقناة “ألعهد”، ان “عودة العيساوي خلفها دول إقليمية ومخططات عظمى و برهم صالح سهل عملية مجيء العيساوي “.
و اضاف ان “الاهتمام بقضية العيساوي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بالقانون: رئيس الجمهورية سهل مجيء العيساوي و تقف خلف ذلك دول عظمى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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