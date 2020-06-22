نائب بالقانون: رئيس الجمهورية سهل مجيء العيساوي و تقف خلف ذلك دول عظمى

2020/06/22 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الاثنين، ان عودة رافع العيساوي الى العراق تقف ورائها دول عظمة وسهلت من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.و قال الركابي في حديث لقناة “ألعهد”، ان “عودة العيساوي خلفها دول إقليمية ومخططات عظمى و برهم صالح سهل عملية مجيء العيساوي “.و اضاف ان “الاهتمام بقضية العيساوي […]

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