سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

2020/06/22 | 22:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة اين ، ان “الساعات القليلة الماضية شهدت سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في مطار بغداد الدولي”.واضافت ان “الصاروخ لم يسفر عنه اي خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقه كان من قرية الدهنة شمالي قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد”.

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