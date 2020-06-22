قنوات Bein Sports تعلن رسميًا عدم بثها مباريات الدوري الإيطالي

2020/06/22 | 22:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت شبكة قنوات Bein Sports التوقف عن بث مباريات الدوري الإيطالي.وقالت الشبكة القطرية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي)“.وأضافت: ”نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائماً على قنواتنا“.

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