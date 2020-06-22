توقيف طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الانسانية”

2020/06/22 | 22:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الإثنين عن توقيف طبيب سوري في المانيا التي يقيم فيها منذ العام 2015، بشبهة ارتكاب “جريمة ضد الإنسانية” وتعذيب في سجن تابع للنظام السوري.والمشتبه به، والذي عرّف عنه باسم علاء م.والذي أوقف في 19 حزيران/يونيو في هسين متهم بارتكاب “جريمة ضد الانسانية” عبر تعذيب متظاهر حتى الموت في 2011 […]

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