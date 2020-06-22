فرنسا تدخل على الخط وتتهم تركيا بادارة لعبة خطيرة في ليبيا

2020/06/22 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تركيا “تلعب لعبة خطيرة” في ليبيا، مشيرا إلى أنه قد نقل هذا الموقف إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق.وقال ماكرون اليوم الاثنين: “لقد كانت لدي فرصة لأقول بكل وضوح للرئيس أردوغان إنني على اعتقاد أن تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا”، مشيرا إلى […]

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