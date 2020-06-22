فتيات حي الدعارة الأشهر في العالم يعانين بسبب كورونا

2020/06/22 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ضرب الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في هولندا متاجر حي الدعارة الأشهر في العالم “الضوء الأحمر” في مقتل متسبباً في معاناة مالية كبيرة للفتيات العاملات به.وعلى الرغم من تقنين الدعارة في هولندا، لم تضم الحكومة الهولندية سوى العاهرات المستقلات اللائي لا يعملن بمحلات حي الدعارة في أمستردام ضمن مساعداتها المالية المقدمة […]

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