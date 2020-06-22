ميسان تسجل إصابة ١٤٨وشفاء ١١١حالة ووفاة ٦

2020/06/22 | 23:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الاثنين عن تسجيلها إصابة (148) إصابةجديدة بفايروس كورونا وقال بيان الدائرة أن المحافظة سجلت اليوم ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات عن الايام السابقة مسجلة اليوم ١٤٨ أصابة ومعلنه عن تزايدا بعدد حالات الشفاء بلغت اليوم ١١١ حالة ومعربة عن أسفها لوفاة ٦ حالات البيان اوضح بأن الإصابات توزعت حسب […]

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