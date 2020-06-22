صحة ذي قار تعلن توفير 20 طن من الاوكسجين السائل للمصابين بكورونا

2020/06/22 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مدير عام دائرة صحة محافظة ذي قار عبد الحسين الجابري، اليوم الاثنين، أن دائرته وفرت 20 طن من مادة الاوكسجين السائل مع استمرار عمل المنظومة المركزية بتجهيز جميع طوابق مستشفى الحسين التعليمي، ضمن إجراءات تامين العلاج للمصابين بفايروس كورونا.وذكر الجابري، ان "الدائرة تقوم بصرف 700 اسطوانة اوكسجين اضافية يوميا للحد من حصول اي نقص في تجهيز الاوكسجين في المستشفى"، مشيرا الى ان "الدائرة تعمل على توفير جميع الخدمات للمصابين".ونفى "ماتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا بوجود نقص في تجهيز مادة الاوكسجين".

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