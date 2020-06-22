السليمانية تسجل وفاة سبعيني وإصابة طبيب بكورونا

2020/06/22 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة البيشمركة في السليمانية، اليوم الأثنين، عن وفاة رجل سبعيني متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، في حين أصيب مدير مركز مختص بفحص المصابين بالمرض في المحافظة.

وقال مدير صحة البيشمركة في السليمانية الدكتور شمال جبار ياور في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في السبعين من عمره توفي اليوم ، متأثرا باصابته بفيروس كورونا".

وفي السليمانية أيضاً، أصيب مدير مركز علي ناجي لفحص الكورونا في المحافظة الدكتور سرخيل اراز ، بفيروس كورونا.

أعلنت مديرية صحة البيشمركة في السليمانية باقليم كوردستان، في وقت سابق اليوم الاثنين، وفاة إحدى الكوادر التمريضية في مستشفى الشهيد هيمن في المحافظة اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19 نتيجة ملامسة المصابين.

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