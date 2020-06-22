كربلاء تطالب بتوفير مخازن كبيرة لسد حاجة الاسواق وبأسعار تنافسية

2020/06/22 | 23:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..طالب رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري ، مساء الاثنين ، بتوفير مخازن تجارية كبيرة موحدة في مكان واحد لسد حاجة الاسواق وبأسعار تنافسية وضمان عدم ارتفاعها على غرار محافظة السليمانية .وقال الأنباري في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المطالبة جاءت بعد لقاء مع […]

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