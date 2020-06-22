كربلاء تسجل 82 إصابة جديدة وشفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا

2020/06/22 | 23:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفاد مصدر طبي في صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن “المحافظة سجلت 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا ، بموازاة ثلاثة حالات شفاء .وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق سجلت […]

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