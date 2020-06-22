ليبيريا تمدد الطوارئ بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا

2020/06/22 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس الليبيري جورج ويا اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، 30 يوما إضافية.وبرر الرئيس الليبيري قراره بالزيادة المتسارعة في عدد المصابين، رغم فرض ارتداء الكمامات وملازمة المنازل.ويخالف القرار، الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى بغرب إفريقيا، سعت لتخفيف القيود رغم ارتفاع عدد الإصابات، وذلك للسماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد […]

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