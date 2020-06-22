صحيفة أمريكية تنشر اعلانا يتهم “الإسلام” بالتخطيط لهجوم نووي

2020/06/22 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت صحيفة “ذا تينيسيان” الأمريكية إنها تحقق في نشر إعلان يتهم “الإسلام” بالتخطيط لهجوم نووي إرهابي الشهر القادم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.وكانت حركة “المستقبل من أجل أمريكا” الدينية الداعمة للرئيس دونالد ترامب قد نشرت إعلاناً قالت فيه إنها تحذر سكان ناشفيل من الهجوم مع وصف الجهة التي تخطط له بالمسلمة دون تحديدها.واتُهم […]

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