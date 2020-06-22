نائب: الكفاءات العراقية قادرة على تطوير المؤسسة العسكرية وبجهود ذاتية

2020/06/22 | 23:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأشاد عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب سعد مايع الحلفي، اليوم الاثنين، بالكفاءات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية ، مبيناً أنها قادرة على تعزيز قدرات الجيش العراقي وتوفير احتياجاته اللوجستية.وذكر إعلام عضو لجنة الأمن والدفاع، عن كتلة سائرون النيابية، في بيان، انه "جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراءها الحلفي برفقة النائب الاول لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية ووزير الدفاع لمعامل تصنيع العجلات والمستلزمات العسكرية في منطقة التاجي التابع لمديرية الهندسة الالية الكهربائية".وقال الحلفي "تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية والجولات التفقدية للدوائر والمؤسسات الأمنية"، لافتاً إلى "أهمية الاطلاع على الاستعدادات الجارية والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات كافة".وأضاف الحلفي إن "مديرية الهندسة الآلية الكهربائية تسير بالاتجاه الصحيح من حيث استثمار الكفاءات الفنية في إعادة صيانة العجلات والآليات المتضررة نتيجة الحوادث الإرهابية ، مشيراً إلى إن ما "لاحظناه يبعث على الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققها الطاقات الوطنية وقدرتها على تطوير المؤسسة العسكرية وبجهود ذاتية".واكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، على "ضرورة أن تحظى هذه المؤسسة بالدعم اللازم من قبل جميع الجهات الحكومية"، منوهاً إلى إن "الجهود الوطنية يجب أن تتركز في هذه المرحلة على مساندة الجهد الوطني في إعادة الحياة للمصانع العراقية تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على المال العام".

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