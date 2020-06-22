السعودية تقرر تنظيم موسم الحج بعدد “محدود جدا” من المقيمين فيها

2020/06/22 | 23:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قرّرت السعودية، الإثنين، تنظيم موسم الحج بعدد “محدود جدا” من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بينما يتواصل تفشي الوباء في المملكة والعالم.وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان “في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات […]

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