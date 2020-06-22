العراق.. سقوط صاروخ كاتيوشا ضمن مقتربات مطار بغداد

2020/06/22 | 23:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، مساء الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا ضمن مقتربات مطار بغداد.

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