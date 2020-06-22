الركابي: حكومة الكاظمي راضية عن عودة العيساوي و تمت برعايتها

2020/06/22 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب كاطع الركابي، الاثنين، ان حكومة مصطفى الكاظمي راضية عن عودة رافع اليساوي وتمت برعايتها.و قال الركابي في حديث لـ”العهد”، “لا ننسى الساحات التي كانوا يسمونها “العز والكرامة” و لو اعتذر العيساوي عند دخول الدواعش لإنتهت الازمة بسرعة”.و اضاف ان “من جلب العيساوي بهذا الوقت يريد استغلال القضاء و هو محكوم وعليه […]

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