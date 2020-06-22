الكاظمي: عزيمتنا لن تتراجع في سبيل مواجهة كورونا بالمزيد من العمل

2020/06/22 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قدّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعازيه، عبر اتصال هاتفي، الى عائلة الفقيد الراحل النجم أحمد راضي.

وأعرب الكاظمي بحسب بيان لمكتبه، عن مواساته لعائلة الفقيد، مبدياً ألمه وأسفه لهذه الخسارة التي مُنيت بها كلّ عوائل العراق، مثلما أصابت عائلة الفقيد.

وأكد الكاظمي أن "مكانة النجم الراحل في قلوب العراقيين هي ثمرة عطائه الثر، وتفانيه خلال حياته الرياضية المشرّفة، وعبر مسيرته الوضّاءة الطويلة من أجل رفع اسم العراق عالياً، وأن حبّ العراقيين ومشاعرهم ستكون صفحة بيضاء يفتخر بها كلّ فرد من أفراد عائلة الراحل الكريمة، وأن كلّ العراقيين الذين رحلوا عنّا جراء جائحة كورونا قد فطروا قلوبنا، إلّا أن عزيمتنا لن تتراجع في سبيل مواجهة هذا التحدي بالمزيد من العمل".

ودعا بـ "السلامة والصحة لعائلة الفقيد، وأن يتغمّد، سبحانه، كلّ ضحايا المرض بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بعاجل الشفاء، وأن ينصر عباده العاملين بإخلاص وهمّة على الوقاية والعلاج وتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمصابين".

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