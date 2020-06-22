الزراعة تصدر تنويها بشأن استيراد ''الحيوانات الحية''

2020/06/22 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الزراعة، الاثنين، تنويها بشأن استيراد الحيوانات الحية الى العراق.

وقالت الزراعة في بيان، "الحاقا لتصريحنا بشأن منع استيراد الحيوانات الحية مثل (عجول الذبح او ابقار اباكير) نؤكد على انها ممنوعة من الاستيراد من افريقيا والدول المؤبوءة بالامراض والحالات المرضية المؤكدة".

واضافت، "اما باقي الدول التي تتوافر بها ضوابط الاستيراد من السلامة الصحية وعدم وجود اصابات او حالات مرضية ومؤكدة بالسلامة الصحية حسب تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية التي العراق هو احد اعضائها فالاستيراد مسموح منها وحسب الضوابط المعدة للاستيراد ووفق الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي للمواطن العراقي".

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