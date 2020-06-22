2020/06/22 | 23:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن صراع بين شركات الانترنت في محافظة نينوى، في وقت يشكو فيه المواطنين من سوء الخدمة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "أربع شركات للانترنت من بغداد دخلت الموصل عقب عمليات الصدمة التي اعلنت عنها وزارة الاتصالات للحد من تهريب سعات الانترنت".

وأوضحت، أن "هذه الشركات دخلت الموصل بدعم حكومي من اجل منافسة شركتين للانترنت دخلت المحافظة ما بعد التحرير".

وبينت المصادر، أن "الصراع بين هذه الشركات ومحاولة الاستيلاء على خدمات الانترنت من أجل السيطرة على واردات هذه الخدمة التي تقدر بمبالغ طائلة".

ويشكو سكان الموصل من سوء خدمات الانترنت المتقطعة تزامنا مع انطلاق عمليات الصدمة وقرب الامتحانات الالكترونية للجامعات والمعاهد.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عمليات "الصدمة" بتوجيه من رئيس الوزراء لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة، مؤكدة، أن عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الأنترنت.

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