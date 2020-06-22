2020/06/22 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب:تنسيق ثلاثي لمنع عودة المطلوبين الى بغداد من دون محاكمة بغداد -الزمان كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , اليوم الاثنين , عن وجود تنسيق بين رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس حركة عطاء فالح الفياض لاتخاذ موقف تجاه ما يحصل من عودة المطلوبين دون إجراءات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايقاف ازدواجية الرواتب وتقنين مخصصات رفحا وحصرها بالمقيمين داخل العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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