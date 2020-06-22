ايقاف‭ ‬ازدواجية‭ ‬الرواتب‭ ‬وتقنين‭ ‬مخصصات‭ ‬رفحا‭ ‬وحصرها‭ ‬بالمقيمين‭ ‬داخل‭ ‬العراق

2020/06/22 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬نائب‭:‬تنسيق‭ ‬ثلاثي‭ ‬لمنع‭ ‬عودة‭ ‬المطلوبين‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محاكمة‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬عالية‭ ‬نصيف‭ ‬‭,‬‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‭,‬‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الائتلاف‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬ورئيس‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬ورئيس‭ ‬حركة‭ ‬عطاء‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬لاتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬المطلوبين‭ ‬دون‭ ‬إجراءات‭ […]

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