مصروف الجيوب وثروات الأجيال

2020/06/22 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬الجديد‭ ‬،‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬كبيرة‭ ‬تعادل‭ ‬فترة‭ ‬مناسبة‭ ‬لظهور‭ ‬جيل‭ ‬كامل‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬الطفل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬رياض‭ ‬الاطفال‭ ‬بعمر‭ ‬خمس‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭ ‬هو‭ ‬الان‭ ‬طبيب‭ ‬أو‭ ‬مهندس‭ ‬إذا‭ ‬سار‭ ‬في‭ ‬تعليمه‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬صحيح‭ ‬ومتصل‭ .‬بالتالي‭ ‬فهو‭ […]

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