السعودية تعلن تنظيم الحج مع عدد محدود جدا من الحجاج

2020/06/22 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬ قررت‭ ‬السعودية‭ ‬اقامة‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المقيمين‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬فقط‭ ‬ومن‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬اداء‭ ‬المناسك وصدر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬الاثنين‭ ‬البيان‭ ‬التالي‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردته‭ ‬وكالة‭ ‬واس‭ ‬‭:‬ نظرًا‭ ‬لما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬تفشي‭ ‬لفايروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬‭(‬كوفيد-19‭)‬‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‭(‬180‭)‬‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ […]

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