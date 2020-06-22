2020/06/22 | 23:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة واسط تعلن فرض حظر شامل للتجوال بدءا من الاربعاء المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 23:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تعلن فرض حظر شامل للتجوال بدءا من الاربعاء المقبل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تعلن فرض حظر شامل للتجوال بدءا من الاربعاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).