الكاظمي يؤكد عدم وجود استقطاع لرواتب الموظفين

2020/06/22 | 23:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عدم وجود اي استقطاع في رواتب الموظفين.وقال الكاظمي خلال اجتماع المجلس الاعلى للسكان، “الحديث عن استقطاع رواتب الموظفين غير صحيح، ولاتوجد نية للقيام بهذا الاجراء”.واضاف ان “استقطاع رواتب الموظفين مجرد اشاعات لااساس لها من الصحة”.

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