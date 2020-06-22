واسط تفرض الحظر الشامل للتجوال من يوم الاربعاء حتى اشعار اخر

2020/06/22 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، فرض الحظر الشامل للتجوال من يوم الاربعاء حتى اشعار اخر.وقالت في بيان ان "حظر التجوال سيبدأ من يوم الاربعاء وحتى اشعار اخر وتدعو المواطنين للتسوق يوم غد الثلاثاء".واضافت ان "السيطرات الخارجية والداخلية للمحافظة ستقطع تماما".

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