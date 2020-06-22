الكاظمي يعزّي عائلة الفقيد أحمد راضي

2020/06/22 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تعازيه عبر اتصال هاتفي، الى عائلة الفقيد الراحل النجم أحمد راضي.

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