2020/06/22 | 23:44 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الهاشمي: إهمال ملاحقة خلايا الكاتيوشا ضاعف عديدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 23:44.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاشمي: إهمال ملاحقة خلايا الكاتيوشا ضاعف عديدها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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