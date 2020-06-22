بعد أحمد راضي.. الاوساط الرياضية العراقية تفجع بصقر الهدافين

2020/06/22 | 23:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي اللاعب الدولي العراقي السابق نوري ذياب، اليوم الاثنين، في مستشفى اليرموك بسبب وعكة صحية.

ونعت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، وفاة نجم الكرة العراقية السابق اثر مرض عضال.

وولد اللاعب العراقي نوري ذياب الملقب بـ"صقر الهدافين" سنة 1943، ولعب مهاجما في نادي الفرقة الثالثة، كما مثل المنتخب العسكري العراقي لمدة أكثر من عشر سنوات.

ومن أبرز إنجازاته، بطولة الجيوش العربية في سوريا عام 1965 والمركز الاول في كأس العرب 1966 في بغداد.

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