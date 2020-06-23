الكاظمي يؤكد لبلاسخارت عزم الحكومة على التهيئة لاجراء الانتخابات وتجاوز العقبات

2020/06/23 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة جنينين بلاسخارت، الاثنين، عزم الحكومة على التهيئة لاجراء الانتخابات وتجاوز العقبات.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ان الاخير "استقبل بلاسخارت وجرى خلال اللقاء بحث عمل البعثة الأممية في العراق، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة".

وأكد الكاظمي للاسخارت، وفقا للبيان، "عزم الحكومة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات، وتجاوز العقبات والمعوقات التي سبق أن تعرّضت لها العمليات الانتخابية السابقة، وأن تكون الانتخابات المقبلة معبّراً حقيقياً وصادقاً عن إرادة الشعب العراقي، وعن تطلعاته في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي، واستكمال البناء الدستوري المستدام للدولة العراقية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد، لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية".

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