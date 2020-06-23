الذهب يقفز إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر مع تنامي مخاوف الفيروس

2020/06/23 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذ آمن على خلفية زيادة المخاوف من تأخر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة كورونا.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.66% ليبلغ 1754.30 دولار للأونصة في نهاية جلسة التداول امس الاثنين، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة […]

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