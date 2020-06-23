الكاظمي لممثلة الامم المتحدة: عازمون على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات

2020/06/23 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عزمه على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات، فيما اشار الى أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث عمل البعثة الأممية في العراق، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة".

وأكد الكاظمي لبلاسخارت "عزم الحكومة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات، وتجاوز العقبات والمعوقات التي سبق أن تعرّضت لها العمليات الانتخابية السابقة، وأن تكون الانتخابات المقبلة معبّراً حقيقياً وصادقاً عن إرادة الشعب العراقي، وعن تطلعاته في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي، واستكمال البناء الدستوري المستدام للدولة العراقية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد، لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية".





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