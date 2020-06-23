في السليمانية.. تسجيل حالة وفاة جديدة واصابة طبيب بكورونا

2020/06/23 | 00:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت نقابة الكوادر الصحية، فرع السليمانية، اليوم الاثنين، عن وفاة احد منتسبيها بفيروس كورونا المستجد.واوضح هاوزين عثمان رئيس فرع النقابة انه "ببالغ الحزن والاسى، تلقينا، مساء اليوم، نبأ وفاة الكادرة الصحية (كوثر طه ابراهيم) التي كانت تعمل بمستشفى الشهيد د.هيمن في السليمانية"، موضحا ان "سبب الوفاة هو اصابتها بفايروس كورونا".واضاف ان "الفقيدة كانت تواصل عملها في المستشفى قبل ظهور اعراض الفيروس عليها"، لافتا الى انها "خضعت للعلاج بمستشفى الشهيد د.آسو الخاص بكورونا حيث وافاتها المنية، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الثلاثاء".

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