2020/06/23 | 00:22 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وبلاسخارت يؤكدان اهمية التعاون الاممي في عملية التحضير والاعداد للانتخابات المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 00:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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