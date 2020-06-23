2020/06/23 | 00:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي برشلونة يصف النجم العراقي الراحل راضي بـ"الأسطورة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 00:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي برشلونة يصف النجم العراقي الراحل راضي بـ"الأسطورة") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي برشلونة يصف النجم العراقي الراحل راضي بـ"الأسطورة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).