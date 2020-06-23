2020/06/23 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤكد أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير للانتخابات لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 00:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير للانتخابات لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير للانتخابات لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).