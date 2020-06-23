الكاظمي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق – فيديو

2020/06/23 | 00:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان انه “استقبل اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث عمل البعثة الأممية في العراق، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة”.

وأكد الكاظمي لبلاسخارت، بحسب البيان، “عزم الحكومة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات، وتجاوز العقبات والمعوقات التي سبق أن تعرّضت لها العمليات الانتخابية السابقة، وأن تكون الانتخابات المقبلة معبّراً حقيقياً وصادقاً عن إرادة الشعب العراقي، وعن تطلعاته في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي، واستكمال البناء الدستوري المستدام للدولة العراقية”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى “أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد، لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية”.

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