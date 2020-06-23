2020/06/23 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد "الكلمة حين تأتيك " كصوت " مسموع يكون تأثيرها أكبر من قراءتها" آمنة الربيع"نصوص آمنة الربيع مشحونة بالرموز والدلالات" محمود ابو العباس"لديك حس درامي عالي في القصيدة اتمنى ان توظفيه في الكتابة المسرحية" الراحل عبد الوهاب البياتي" آمنة الربيع لم تترك شيئا للمخرج!" الراحل عوني كروميآمنة الربيع كاتبة مسرحية عُمانية، ولدت بمنطقة الحصن بمحافظة ظفار جنوب السلطنة، في السابع من اب/ اغس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار مع الكاتبة المسرحية العُمانية د.آمنة الربيع...حاورها: طه رشيد - طه رشيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوار مع الكاتبة المسرحية العُمانية د.آمنة الربيع...حاورها: طه رشيد - طه رشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).