نظرية الصدمة وازمات المنطقة العربية - فؤاد الصلاحي

2020/06/23 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_الصلاحي في نهاية ستينات القرن الماضي ومع المنتصف الاول من السبعينات ظهرت نظرية الصدمة لتستخدم في الاستخبارات وعلم الاقتصاد والناظم الرئيسي للمجالين واحد هو الشركات الرأسمالية التي يتم وصفها بالمتوحشة وكانت آنذاك تضع خطواتها الاولى نحو مرحلة العولمة او المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية ..تتضمن هذا النظرية سيكولوجيا تدمير قدرات الافراد في التذكر عبر صعقهم كهربائيا من اجل فقدانهم لأي بيانات كانت في اذهانهم ......





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