حظر تجوال شامل في واسط ودعوة للمواطنين: خذوا احتياطاتكم

2020/06/23 | 00:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت شرطة محافظة واسط، فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

دعت شرطة محافظة واسط المواطنين للتسوق يوم غد الثلاثاء وأخذ الاحتياطات

قالت الشرطة ببيان صدر في 22 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "حظرًا شاملًا للتجوال في محافظة واسط سيتم فرضه بدءًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى أشعار آخر".

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أضافت أن "السيطرات الخارجية والداخلية للمحافظة ستقطع تمامًا"، داعية المواطنين إلى "التسوق يوم غد الثلاثاء وأخذ احتياطاتهم".

وسجلت محافظة واسط في 22 حزيران/يونيو 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كان رئيس خلية الأزمة محافظ واسط محمد جميل المياحي، أعلن تشكيل 5 غرف عمليات إضافة إلى مركز المحافظة تتوزع مسؤولياتها على نواب المحافظ ومعاونيه ومستشاريه لمتابعة وتسهيل عمل خلايا الأزمة الصحية.

وذكر المحافظ في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "من أجل تسخير كافة الإمكانات الإدارية والصحية والخدمية والأمنية، وبالنظر لتزايد حالات الإصابة والوفاة في المحافظة، وجهنا بجعل المحافظة خمسة قواطع تتولى غرف العمليات فيها إدارة الأمور"، مؤكدًا على أن "تتوزع مسؤولياتها علی نواب المحافظ والمعاونين والمستشارين بشكل مباشر لغرض حماية أبناء المحافظة".

سجلت محافظة واسط في 22 حزيران 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أشار إلى أن "إدارة هذه الغرف تكون من موقع أدنى وحسب التوزيع الإداري للمحافظة، وتكمن مهمتها في إدارة ومتابعة عمل خلايا أزمة فايروس كورونا في أقضية المحافظة ونواحيها وتخويل رؤساء غرف العمليات صلاحية المحافظ بشكل تام".

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