نائب يكشف عن مخطط لعودة حزب البعث إلى النظام مرة أخرى

2020/06/23 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عبد الهادي السعداوي، الى ان بعض الشخصيات السياسية والجهات الحكومية استغلت جائحة كورونا لدخول المطلوبين للقضاء.وقال السعداوي في حديث لقناة “العهد” اليوم الثلاثاء، “لن نقبل بعودة الإرهابيين والمطلوبين للقضاء وتبرئتهم” مبينا ان “الضغوط واضحة على القضاء من قبل رئاستي الوزراء والجمهورية لتمرير هذه الصفقة”.واضاف “لا نقبل بعودة العيساوي للعراق والى العملية السياسية لأنه […]

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