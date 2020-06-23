قرار جديد من هيئة الترفيه السعودية

2020/06/23 | 00:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاتخذت الهيئة العامة للترفيه في السعودية قرارات جديدة بشأن حضور الفعاليات الترفيهية.وبحسب تغريدة نُشرت في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قررت الهيئة، منع كبار السن والأطفال من حضور الفعاليات الترفيهية ودخول مدن الملاهي ومراكز الترفيه للحفاظ على سلامتهم.وبحسب التغريدة "حفاظا على سلامتهم يفضل عدم الحضور لكبار السن (65 وأكثر) ومن لديه امراض مزمنة يمنع حضور الأطفال (15 سنة وأقل) إلا في حال كانت الفعالية مخصصة للأطفال فقط".وبحسب موقع "عاجل" السعودي نصحت الهيئة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الحضور لأماكن التجمّعات الترفيهية، وأكدت أن "الالتزام بتعليمات التباعد الجسدي، والإرشادات الاحترازية؛ يضمن سلامكم وسعادتكم في الفعاليات الترفيهية".

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