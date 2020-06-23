الصين: نجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية على لقاح محتمل لكورونا

2020/06/23 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في الصين، نجاح التجارب السريرية على البشر في مرحلتيها الأولى والثانية من لقاح منتظر ضد فيروس كورونا، طوره معهد ووهان التابع لمجموعة (Sinopharm).وأظهرت نتائج التجارب السريرية، أن “التطعيم كان آمنا دون أي تأثيرات جانبية أو رد فعل سلبي، وبعد اعتماد إجراءات مختلفة وجرعات مختلفة من التطعيم، ظهر أن الخاضعين للقاح بدأوا […]

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