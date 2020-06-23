خبير امني: داعش الإرهابي يختبئ وسط السكان عند علمه بانطلاق عمليات عسكرية

2020/06/23 | 01:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين الخبير الأمني امير عبد المنعم الساعدي، ان عناصر داعش الإرهابي تختبئ بين سكان المناطق والقرى التي تحدث فيها عمليات عسكرية، مشددا على ضرورة عدم الإفصاح عن أي معلومات بشأن توقيت وموعد انطلاق أي عمليات امنية.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “العمليات العسكرية غالبا مايتم خلالها العثور على اعتدة وعجلات ومضافات إرهابية في […]

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