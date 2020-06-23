النحات الكوردي الراحل حسين مايخان - باسل محمد عبد الكريم

2020/06/23 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسل_محمد_عبد_الكريم أتذكره وهو يوزع جريدة الاتحاد سراً، كيف كان حريصاً على إيصالها لنا في بغداد، وعلى جمع المساهمات والملاحظات حول موادها، من بغداد التي يخيم عليها كابوس الفاشية، بابتسامته الساخرة من البعثيين المتحذلقين في أروقة وزارة الإعلام وأبواقها الصفراء الزاعقة، في مشاكساته الصريحة للقيمين على جمعية التشكيليين العراقيين أو في مركز الفنون.حسين مايخان، ذاك الفتى الكردي الذي مرق من زقاق فقير من أزقة (عكد ا ......





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