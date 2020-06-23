احمد راضي ومثقفو الطوائف - جلال الصباغ

2020/06/23 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ ليس غريبا على بعض المثقفين من أعضاء اتحاد الأدباء ومنتسبي وزارة الثقافة أو الصحفيين والأكاديميين، تبني الفكر والسلوك الطائفي وتبريره والترويج له، فالكثير من هؤلاء ومنذ الاحتلال الأمريكي، يصرحون بشكل علني ويكتبون على صفحاتهم، ويتحدثون في مجالسهم وندواتهم بطريقة تبين بشكل واضح ضحالة في الفكر، وتعبر بشكل أوضح عن انتهازية هذه الفئة التي واظبت على تجميل خطاب السلطة وتأييده ومحاولة تصوير مواقفها كما ل ......





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