موقف الحزب الشيوعى الهندى ( الماركسي ) من المراجعتين اليمينية السوفييتية واليسارية الصينية - ترجمة سعيد العليمى

2020/06/23 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ترجمة_سعيد_العليمى نشرت الوثيقة فى ( الصراع ) نشرتنا الداخلية – العدد السابع - 20 / 7 / 1975 .



وكذلك فى العدد الأول من مجلة الشيوعى المصرى الصادر فى سبتمبر 1975 - - وقد كانت مجلتنا النظرية - كتب المقدمة خليل كلفت ، وترجم النص سعيد العليمى مع هانى شكر الله ونشرت بأسماء الأقلام : صالح محمد صالح ، فهد إسماعيل شكرى ، ومجدى محمد إبراهيم .



مقدمة نترجم هنا ما ورد تحت عنوان ( الحركة الشيوعية العالمية ) ضمن نشرة ......





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