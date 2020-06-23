دبلوماسية الكمامات - جونا صبحي جميل

2020/06/23 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جونا_صبحي_جميل بعد تسجيل أول حالة إصابة بفايروس كورونا يوم 12ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في الصين، ليتوسّع بعدها بشكل تدريجي في اغلب الدول، إلى أن أعلنته منظمة الصحة الدولية وباءً عالمياً يوم 11 آذار/مارس 2020.



لتواجه الدول الغنية كما الفقيرة نقص كبير في التجهيزات للقطاع الصحي حول العالم، ويُشبه هذا النقص في طبيعته ما تواجهه الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية، حيث تقوم الدول الأخرى عادة بمد يد المساعدة بشتى الطرق، و ......





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